1941年12月8日の太平洋戦争開戦後、しばらく日本軍は米英に対して攻勢をかけていた。だが翌42年4月18日、米軍は早くも報復の機会を得る。日本本土から約1200キロの太平洋上にあった米航空母艦（空母）「ホーネット」から、米陸軍の爆撃機「B‐25」16機が飛び立った。陸軍の爆撃機は艦載機より大型で、飛び立つまでの陸上走行距離は長い。「ホーネット」の空母の飛行甲板は約250メートル。爆撃機が通常飛び立つ陸上の滑走路より