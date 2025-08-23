半隠居生活も、もうすぐ5年になります。最近「これでいいじゃないか」という満足というか諦念を抱くに至りました。例えば「貯金がせめて少し増えれば十分」という考え方です。以前は月末の給料日にガーンと増えたなら「ウヒヒ、バンバン来てるな」などと口座を見て下卑た感興に浸りましたが、最近は「あっ、先月よりン万円も増えた」なんて事態なら万々歳です。残高がある。赤字じゃない。こんなぜいたくはありません。【写真を