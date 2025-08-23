大阪・関西万博で「サンド・アライアンス（砂同盟）」に加盟した国・地域のパビリオン代表者ら＝7月、大阪市此花区の夢洲（鳥取県提供）砂丘で知られる鳥取県は、大阪・関西万博で砂漠や砂浜が有名な国・地域のパビリオンと「サンド・アライアンス（砂同盟）」を結び、交流を広げている。県も砂丘を再現した展示を設け、知名度向上や万博の盛り上げを狙う。同盟に加わる七つの国や地域との「砂外交」を展開中だ。鳥取県は、近