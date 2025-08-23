高校野球で快進撃を見せ見事ベスト4となった県岐阜商（岐阜）が22日地元に帰還しました。午後2時半ごろ母校に到着した県岐阜商ナイン。選手たちへ一緒に戦った応援団から「優勝出来なかったですが、県岐阜商の野球部が1番輝いていて1番かっこよかったです」とねぎらいの言葉が投げかけられます。主将の河粼広貴選手（3年）は「ベスト4という結果は前にいるメンバーだけでなく県岐阜商全員でつかみ取ったものだと思っています