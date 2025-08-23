パウエル議長発言を受けた利下げ期待に米株式市場は大幅高＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大きく反発した。終値はダウ工業株３０種平均が８４６．２４ドル高の４万５６３１．７４ドル、ナスダック総合指数が３９６．２３高の２万１４９６．５４、Ｓ＆Ｐ５００が９６．７４高の６４６６．９１。 注目されたジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演は、労働市場の下振れ警戒などを示し、金融政策