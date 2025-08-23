きのう午後、神奈川県厚木市の圏央道で、点検作業をしていた男性が高架から転落し、死亡しました。きのう午後3時ごろ、厚木市上依知の圏央道で、「高速から人が落ちたかも知れない」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、圏央道の高架になっている部分で設備点検をしていた作業員の小泉飛鳥さん（19）が、車線の合流地点の隙間から20メートルほど下に落下したということです。小泉さんは病院に運ばれましたが、そ