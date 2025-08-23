米債利回りは大きく低下＝米国債概況 米10年債利回りはロンドン市場で4.34%に迫った後、NY朝も4.33%前後での推移となっていたが、注目されたパウエル米FRB議長のジャクソンホール会議出の講演で、金融政策スタンスの調整が必要になる可能性と今後の利下げを示唆する発言が出てきたことを受けて利回りが急落。4.25%を割り込むところまで急落した後、少し戻す場面も4.28%を回復しきれず、再び下げて4.2402％を付けた。そ