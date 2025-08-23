アフリカの医療の発展に貢献した医師などに贈られる「野口英世アフリカ賞」の授賞式が行われ、「アフリカ睡眠病」の治療薬を開発した団体などが受賞しました。授賞式はきのう、都内で開かれ、「アフリカ睡眠病」の治療薬を開発した非営利の国際的な研究開発組織、DNDiなどが受賞しました。「アフリカ睡眠病」はハエが媒介する感染症で、昏睡などを引き起こし放っておけば死に至る病気です。DNDiルイス・ピサロ代表「皆さまは致命