◇パ・リーグソフトバンク3―4日本ハム（2025年8月22日エスコンF）ソフトバンクの先発・松本晴は3回2死まで打者8人を完全に抑えていた。2回に2点の援護を受け、このまま勢いに乗る。そんな流れに自分自身で水を差した。「2アウトからの内野安打。自分のミスがきっかけで逆転されてしまった。あそこが反省するところです」3回2死、水野に一塁へ平凡なゴロを打たせた。即座に一塁のベースカバーに走ったが、投球後に三塁