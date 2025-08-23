【前編】甲子園が目標ではない少年野球チームを率いる「おばちゃん」の教育論「子どもは自分でせな、あかん」から続く「ほら、そこ！ボールを捕ったらどうするん？試合やったら、ファーストにボール、放らなあかんねんで。そこを考えながら、受けようや。『捕ったあとは俺、知らん』じゃ、あかんねんて。おばちゃん、ちゃんと見てるんやで！わかった!?」この日もグラウンドでは、力強くノックバットを振る安子さんの姿があ