一般社団法人日本自動車連盟（JAF）長野支部が、長野県を代表する山岳ドライブルート「信州ビーナスライン」を巡る「信州ビーナスラインドライブスタンプラリー2025」を開催しています。今年で4回目となる人気の企画で、全長約76kmの絶景ルートを巡りながら、スマートフォンのデジタルスタンプを集めることができます。スタンプを集めると、抽選で地域の特産品が当たるほか、沿線施設のクーポンも手に入ります。JAF会員でなくても