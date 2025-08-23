2人組ガールズユニット「CLIONE（クリオネ）」が22日、東京・後楽園ホールで行われた女子プロレスイベント「SEAdLINNNG〜10周年記念大会〜」で初ステージを行った。プロレスリング上で新たなカバーソング「キン肉マンGoFight！」「ラムのラブソング」を披露した。同グループはZ世代の高島江梨奈とα世代の七転びやお（ななころびやお）がタッグを組み、時代を超えて愛され続ける名曲の数々を歌い上げる。5日に初のカバー