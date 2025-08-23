仕事や家事、子育て、学校など、日々追われるなかで、自分の本音を後回しにして無理をする人は少なくない。誰にも弱音を吐けないまま、「大丈夫なふり」をして、日々をやり過ごしている人の間で話題の本がある。「悩んだときに心が軽くなる本」として注目を集めている『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）だ。本書は自分のことよりも他人を優先して生きてしまう人たちの心に寄り添ってくれる1冊。