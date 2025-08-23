元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも！？今日の開運最強有名人、第2位は8月19日生まれのディーン・フジオカ（45）！先見の明を生かすことで成功間違いなしの人生！運気の流れとしては「独立」がキーワードなので、新天地で人生を切り開くチャンスがやってきそう。第1位に選ばれたのは1