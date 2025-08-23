◇パ・リーグ日本ハム4―3ソフトバンク（2025年8月22日エスコンF）口を無一文字に結びながら、日本ハム・北山はマウンドを降りた。今季の大一番となる首位ソフトバンク3連戦の初戦を託され、6回途中6安打3失点で無念の降板。最後まで踏ん張ることはできなかったが、先発としての責任は果たした。「攻守に援護してくれた野手陣に感謝したい。6回まで投げきりたかったが、（2番手）玉井さんのおかげで何とか試合をつくるこ