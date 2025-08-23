静岡・伊東市の田久保真紀市長が四面楚歌となっている。学歴詐称疑惑で東洋大学を除籍になっていたことが明らかになった田久保氏。焦点は市議会サイドに約１９・２秒の間?チラ見せ?していた卒業証書が一体何だったのかという点だ。一方、田久保氏は公約である伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回を強調。工事は止まっているものの、「裁判も続いていて予断を許さない状況」（田久保氏のＸ）と説明し、続投に意欲を見せている