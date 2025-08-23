◇パ・リーグ日本ハム4―3ソフトバンク（2025年8月22日エスコンF）日本ハム・新庄監督が執念の秘策を見せた。8回守備で野村と水谷に代え、左翼に五十幡、中堅に矢沢を起用。斎藤が先頭・近藤を遊ゴロに打ち取り山川を打席に迎えると、左翼に矢沢、中堅に五十幡と入れ替えた。続く山川も遊ゴロに打ち取ると再び2人の守備位置をスイッチして元に戻した。近藤、山川の打球方向の傾向を考慮したもので「五十幡君のほうが