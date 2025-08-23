明治安田Ｊ１リーグ第２７節（２２日）、浦和がアウェーの柏戦（三協Ｆ柏）に２―４で逆転負けを喫した。前半２点リードしながら後半に４失点。敵地での応援に駆け付けたサポーターは大ブーイングをかました。試合後のあいさつ時には、ＦＷチアゴサンタナが一部サポーターと互いに熱くなってやり合う場面もあったが、大きなトラブルには発展しなかった。勝てば、優勝争いに肉薄していた試合だっただけに、サポーターの落胆も大