日本ハムのドラフト1位右腕・柴田は23日のソフトバンク戦は中継ぎ待機することになった。先発は高卒4年目右腕の福島が務める。柴田はプロデビューだった7月26日のロッテ戦で3回完全投球の快投を見せた。新庄監督も見守る中でブルペン投球し、大事な一戦に向けて「やることは一緒なので、ただしっかり勝つということだけを目指して投げたい」と気を引き締めた。