家事や育児、仕事に追われる日々の中で、互いにすれ違いや不満を感じている夫婦は少なくないだろう。仏教では心を癒し、関係を変える第一歩として慈悲の心を説く。現役の僧侶が語る愛ある夫婦の形とは？※本稿は、泰丘良玄『しんどさの癒やし方：不安になったらいちばん最初に読む本』（アルソス）の一部を抜粋・編集したものです。3組に1組が別れる時代夫婦の理想の形とは？熟年夫婦が寄り添う姿を見て、自分たちもそうなりたい