【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。8月23日の放送では、ネットカフェ業界で堂々の1位を誇る「快活CLUB」をふたりが深掘りする。 ■従来のネットカフェのイメージを大きく変えた「快活CLUB」とは？ 今回深掘りする「快活CLUB」にあまりなじみのない様子のふたり。佐久間は筋金入りの漫画好きだが、