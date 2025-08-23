相模原市教育委員会は２１日、児童の前で校長を大声で叱責したなどとして市立小学校の２３歳の男性教諭を減給１０分の１（１か月）の懲戒処分にしたと発表した。発表によると男性教諭は今年５月に学級児童の前で、児童が泣くほどの大きな声で校長を叱責。また６月には事実とは異なる教職員間の不和について児童に話した上で、口止めと取られるような発言をし、児童や保護者を不安にさせたという。他にも繰り返し管理職に業務上