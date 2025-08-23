セ４位の広島は２２日の中日戦（マツダ）に延長１１回の末、４―６で敗戦。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差は３のまま変わらなかったものの５位の竜には０・５に詰め寄られ、Ａクラス入りどころかブービー転落の危険性も高まってきた。７回までに３点を先行した。ところが８回に一挙４点を奪われて逆転を許し、直後の裏に赤ヘルも同点に追いつくと延長戦に突入。それでも流れは好転しなかった。１１回から５番手としてマウンドに立