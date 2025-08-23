Ｆ１グランプリ（ＧＰ）の開催権料が年間１００億円超えの最新相場が明らかになったことで、将来的な誘致を目指す大阪にとって大逆風となりそうだ。昨年、大阪観光局はＦ１誘致の方針を表明。大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）で開催中の関西万博の会場跡地が候補地に挙がっており、Ｆ１が開催可能なサーキット場を整備するアイデアが優秀提案の一つに選ばれるなど?大阪ＧＰ?の実現へ機運が高まっていた。しかし、Ｆ１の開催