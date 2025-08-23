全国高校サッカー選手権（１２月２８日開幕、東京ほか）への北海道代表１枠を懸けて戦う道内各地区の予選が、２３日から始まる。２４日に札幌地区で札幌静修と札幌月寒の勝者との初戦に臨む北星学園大付は、４月に就任したＯＢの下天摩（しもてんま）達弥監督（３３）の下、初の全国切符を目指す。コンサドーレ札幌Ｕ―１８出身で２０１４〜１６年に現Ｊ２札幌でプレーした内山裕貴氏（３０）を今春から臨時コーチに招き、向上し