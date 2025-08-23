【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ついに輪入道の素顔が明らかに！ 櫻井翔が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第7話が8月23日に放送される。あらすじ、場面写真も公開された。 第7話では、般若・伊吹（加藤清史郎）に妖から追放され、凍死寸前の大和（菊池風磨）を武蔵（櫻井翔）と天草（曽田陵介）が救い出すべく奔走。大和がふたたび青鬼の面をかぶった理由、輪入道の素顔も明らかとなる。 ■第7