◆パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（２２日・エスコンフィールド）日本ハムは２２日、首位ソフトバンクとの直接対決３連戦（エスコン）の初戦を４―３で制し、２・５ゲーム差とした。８回に４番手で登板した斎藤友貴哉投手（３０）は、自己最速に並ぶ１６０キロをマークするなど、近藤、山川、中村晃と並ぶソフトバンクの強力クリーンアップを３者凡退。自身の連続無失点を１５登板に伸ばし、相手打線の勢いを断ち切った