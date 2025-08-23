ＷＡＳＪウエルカムセレモニーが２２日、札幌市内のホテルで行われ、チームワールドオールスター（外国・地方競馬代表）、チームＪＲＡの総勢１３人が参加した。ＪＲＡ代表として出場する横山典弘騎手（５７）＝美浦・フリー＝と横山武史騎手（２６）＝美浦・鈴木伸＝は史上初となる親子での“競演”。戦いを前に早くも熱い火花を散らしていた。なお、クリスティアン・トーレス騎手（２８）＝プエルトリコ＝は航空機の遅延のため