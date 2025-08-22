日産自動車株式会社は、SUV「エクストレイル」をマイナーチェンジし、2025年9月18日から発売すると発表した。 今回の改良では、Google搭載の最新NissanConnectインフォテインメントや新型カメラ技術を導入し、上質感を高めた内外装デザインを採用した。また、アウトドア志向の新グレード「ROCK CREEK」を追加し、防水シートや専用エクステリアを装備して“タフギア”感を強化している。さらに「AUTECH」や「NIS