◆パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（２２日・エスコンフィールド）２位の日本ハムが首位・ソフトバンクとの３連戦初戦に競り勝ち、ゲーム差を２・５に縮めてホークスの優勝マジック初点灯を阻止した。「７番・中堅」で出場した万波中正外野手（２５）が、同点の７回に右越えへ決勝１９号ソロ。逆転Ｖへ負けられない直接対決を前に新庄剛志監督（５３）から助言を受けた大砲が、９試合ぶりの一発で試合を決めた。試合を