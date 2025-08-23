23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比380円高の4万2950円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては316.71円高。出来高は1万1920枚だった。 TOPIX先物期近は3106.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比5.63ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42950+380 11920 日経225