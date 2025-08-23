ＪＲＡは２２日、通常スケジュールに戻る今週の中京開催において、人馬の暑熱対策として、気温が特に高い時間帯の競走は下見所（パドック）の周回時間を大幅に短縮する場合があると発表した。また、安全な競走の実施が困難であると判断した場合は、レースを取りやめることもあるとしている。