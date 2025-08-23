野間口貴彦から今季の田中瑛斗まで最近１５年間は投手が背負っている「４５」。最長は岡崎郁の８年間だ。岡崎は大分商で７９年春、夏と甲子園に出場。ミートのうまさや、柔らかいバットさばきで「篠塚２世」と言われ、同年のドラフト３位指名を受けた。当初は大学進学の予定だったが、その打撃にほれこんだ長嶋茂雄監督に直接、説得されて入団となった。「４５」をつけるが１軍出場は８２、８３年とともに１試合だけ。しかも