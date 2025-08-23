女優南野巴那（24）が22日、東京・日生劇場で「NHKみんなのうたミュージカル『リトル・ゾンビガール』〜ノノとショウと秘密の森〜」公開舞台稽古に出席した。日刊スポーツの取材に「生でうまれたもので構成される空間を感じていただきたいです」とアピール。同時に「私もすごく刺さるセリフがある」といい、「世代を問わずに楽しめると思います」とほほ笑んだ。