◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース第１日（２２日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）ツアー４勝の桜井心那（２１）＝ニトリ＝が１イーグル、７バーディー、２ボギーの６５で回り、入谷響（１９）＝加賀電子＝、鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝と並ぶ７アンダーで首位発進した。親交が深い同７勝の吉田弓美子（３８）＝アマノ＝を初めてキャディー起用し、昨年７月以来の初日首位に「１００点」と自