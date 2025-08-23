森三中の大島美幸（45）とガンバレルーヤよしこ（34）まひる（31）によるユニット、MyM（マイムー）が22日、都内でファッション通販サイト「パルクロ」公式アンバサダー就任記念イベントに出席した。グループ初広告起用で昨年のデビュー曲「ASOBOZE」なども披露。よしこは普段よくはく赤い下着のパンツをまひるもまねするようになったと明かし「全く同じやつなので水泳帽みたいに上の部分に名前を書いています」と盛り上げていた。