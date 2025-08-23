◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント第２日（２２日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）１２位で出た米ツアー１勝の小平智（３５）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４をマークし、通算１３アンダーの単独トップに浮上した。７月初めから１か月半、シーズン中では異例の米国合宿を敢行。２０２１年マスターズ覇者で同ツアー１１勝の松山英樹（３３）＝