福本莉子（24）と八木勇征（28）が22日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、ダブル主演映画「隣のステラ」（松本花奈監督）の初日舞台あいさつに出席した。八木が共演者と撮影した、福本へ感謝を伝えるサプライズメッセージ映像も流された。八木は「笑顔で明るく振る舞ってくれることにすごく助けられた」と話し、福本は「まさかこんなサプライズがあると思ってなかったので、めっちゃうれしいです！」と感激した。ほか倉悠貴、横田真悠