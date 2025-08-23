演歌歌手水森かおり（51）が22日、石川・輪島市の「輪島大祭前夜祭」でミニステージを開催した。輪島朝市や仮設住宅なども訪問し「『明日からまた頑張ろう』と思っていただけるよう少しでもお役に立てたら」とした。朝市通りに設置された自身の楽曲「輪島朝市」歌碑の前で「輪島市内は前回よりもまた景色が変わっていますが、これからも皆さんと一緒に前を向いていく一人でありたい」。