Ｊ２ジュビロ磐田は２３日、ホームで富山と対戦する。前節の水戸戦（１６日、３〇１）で３試合ぶりのゴールを決めたＦＷ渡辺りょう（２８）が今季初の２戦連発に狙いを定めた。富山ＤＦ浜託巳（２８）は１９年にＪ３沼津入りした際の同期に当たる。仲が良かったというかつての同僚の前で躍動し、今季５度目の連勝を呼び込む構えだ。責任感あふれるストライカーがジュビロの勢いを持続させる。チームは前節、首位チームに快勝し