４度のがん闘病経験を持つ有名女優が、２２日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）で近影を見せた。この日のゲストで登場したのは、７２歳の仁科亜季子。１９９１年、３８歳の頃に子宮頸（けい）がんにり患。その後も４６歳、５５歳、６２歳と４回もがんと闘ってきた。手術は「全部開腹です」と傷痕が今でも残っているという。「そのたびごとに、すばらしい医療機関、ドクターというか医療に携わってる方がと