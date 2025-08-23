フィンランドで開催された世界選手権決勝で「エアギター」を奏でる須藤雄大さん＝22日、オウル（AP＝共同）【ロンドン共同】エアギターの世界選手権決勝が22日にフィンランドのオウルで開かれ、愛知県豊田市出身の須藤雄大さん（31）が初出場で2位となった。地元フィンランドの男性と1位タイとなった後、2度目の演奏で競り負けた。須藤さんは6月の日本選手権で優勝して日本代表となった。世界選手権では満面の笑みでステージに