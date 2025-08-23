アメリカの中央銀行にあたるFRB（＝連邦準備制度理事会）のパウエル議長は22日、「政策スタンスの変更を慎重に検討することができる」として、利下げの可能性を示唆しました。FRB・パウエル議長「雇用の下振れリスクが高まっている。失業率の安定とそのほかの労働市場指標の動向を踏まえれば、政策スタンスの変更について慎重に検討を進めることができる」FRBのパウエル議長は22日の講演でこのように述べ、トランプ政権による関税