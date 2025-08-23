三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営について解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第25回では、かつて存在したユニクロの“とある店舗”の戦略について解説する。どこにでもあるような店ならやる意味がない幼なじみのノブ（木村ノブオ）と元同級生のヨーコ（工藤陽子）を故郷・秋田のTシャツ工場に送り出し、さらに居酒屋事業から撤退した主人