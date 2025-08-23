今月17日までの1週間に報告された全国の新型コロナウイルスの1医療機関あたりの感染者数は6.3人で、9週連続で増加しています。厚生労働省によりますと、今月11日から17日にかけ、全国およそ3000の医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は2万2288人でした。1医療機関あたりの患者数は6.30人で、前の週の6.13人から増え、9週連続で増加しています。都道府県別では、宮崎県が1医療機関あたり14.74人と最も多く、次いで