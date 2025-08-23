¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç4¡½6ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¹­Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬22Æü¡¢ÃæÆüÀï¤Î2²ó¤Ë¥×¥í½é¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤Ç½éÂÇÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Ç°ì»þÆ±ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤Çº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Êì¹»¤Î¸©´ôÉì¾¦¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿³èÌö¤ËÉé¤±¤¸¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹11²ó¤ËÃæºê¤¬2¼ºÅÀ¤·ÀËÇÔ¡£5°Ì¡¦ÃæÆü¤Ë0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ»»70ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤ËÂÔË¾¤Î¥×