◇パ・リーグオリックス2―3楽天（2025年8月22日楽天モバイル）オリックス・太田の不屈の一打も、鬼門打破には結びつかなかった。前日21日の日本ハム戦で右手死球を受けて途中交代し、即札幌市内の病院へ急行。だが、この日も先発し、初回無死一、三塁で先制の中前適時打を放って、周囲の不安を払拭した。「残り試合も少なくなってきている。あの一本で不安もなくなりましたし、思い切って明日からやれる」死球の影響