東京都庁＝東京都新宿区東京都が若者や子育て世代を対象に実施した意識調査で、配偶者やパートナーに望む働き方を複数回答で尋ねたところ「家庭と仕事を両立してほしい」との回答が45.8％で最も多かった。共働きを望まないとする回答は少数にとどまっており、都幹部は「子育て分野をはじめ、共働き世帯を支援する政策を考える必要がある」と指摘した。都は今年4〜5月、都内で暮らす男女1万人を対象にオンラインで調査を実施。