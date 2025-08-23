アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長は、「雇用の下振れリスクが高まっている」として利下げを進めていく可能性を示しました。FRB パウエル議長「基調的な見通しやリスクのバランスの変化に応じて、政策スタンスの調整（＝利下げ）が必要になる可能性がある」パウエル議長は22日、「雇用の下振れリスクが高まっている」と指摘し、慎重に利下げを進めていく可能性を示しました。一方で、「トランプ関税」の影響で