気象台は、午前5時48分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を留萌市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・留萌市に発表 23日05:48時点留萌地方では、23日昼前まで土砂災害に、23日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。上川、留萌地方では、23日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■留萌市□大雨警報【発表】・土砂災害23日昼前にかけて警戒・浸水23日朝にかけて警戒3